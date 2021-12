Fundacja Róża obdarowała najmłodszych z oddziału dziecięcego gorlickiego szpitala

Zaczęło się niepozornie, dekadę temu. Grupa przyjaciół, przedsiębiorców z Iwoną Budziak na czele ruszyła z pomocą. Najpierw dzieciom z domu dziecka i tym leżącym na oddziale dziecięcym gorlickiego szpitala, potem coraz szerzej ze świątecznymi paczkami dla tych, którzy pomocy potrzebowali, ale też gorlicką wigilią.

Przypominamy, że w tym roku lata pracy zostały docenione. W Warszawie w Teatrze Scena Relax kilka tygodni temu odbyła się 10. Gala Osobowości i Sukcesy, na której Iwona Budziak, prezes fundacji otrzymała nagrodę - statuetkę Sukces Roku 2021 dla Fundacji Róża, właśnie za działalność charytatywną, pomoc dzieciom i osobom potrzebującym.

- Pomoc drugiemu człowiekowi, zwykle choremu, w potrzebie, z różnymi kłopotami, które czasem przygniatają aż do ziemi i nie pozwalają się odbić, to zawsze są chwile pełne radości i nadziei na to, że przyszłość przyniesie dla nich to, co najcenniejsze - zdrowie, ale też poprawę, czy docelowo wyjście z trudnych sytuacji - komentuje sukces fundacji Iwona Budziak. - Cieszę się, że dekada ciężkiej pracy w fundacji została doceniona, a statuetkę dedykuję wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej, którzy przez te 10 lat nigdy nie odmówili mi wsparcia w dążeniu do celu, którym był lepszy los drugiego człowieka - dodaje. - Na laurach oczywiście nie spoczniemy, to tylko motywacja do dalszej pracy charytatywnej - mówi prezeska Fundacji.