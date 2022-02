Dostaną dodatek do emerytury jeśli udowodnią, że przez ćwierć wieku jęździli gasić pożary i pomagać ludziom Lech Klimek

Druhowie z OSP często pierwsi są na miejscu wypadków czy pożarów. Teraz za swój trud dostaną dodatek do emerytury Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Dwieście złotych miesięcznie dostanie każdy druh emeryt z Ochotniczej Straży Pożarnej, jeśli udowodni, że co najmniej raz w roku uczestniczył w akcji. To nowe świadczenie ma być wyrazem uznania za ich służbę. Druhowie z naszego powiatu już mogą składać wnioski do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. To dotyczy tych, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn, lub 20 lat dla kobiety.