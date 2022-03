Bracia Krzysztof i Grzegorz Szczerba powalczą o zwycięstwo w powiatowym turnieju. W Biesnej nie dali szans konkurentom z gminy Łużna

W Biesnej zmagali się z turniejowymi pytaniami uczniowie ze wszystkich szkół w gminie Łużna.

- Turniej ma służyć popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego - mówi Przemysław Wszołek, szef powiatowych struktur OSP.

W Biesnej w zmaganiach wystartowało 26. uczniów, w grupie pierwszej, czyli uczniów klas od pierwszej do czwartej rywalizowało 6 uczestników, natomiast pozostali w grupie drugiej, czyli uczniów od klasy piątej do ósmej. Ze zmagań zwycięsko wyszli dwaj uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej. Gminę w powiatowych zmaganiach będą reprezentować Krzysztof Szczerba z pierwszej kategorii wiekowej oraz Grzegorz Szczerba w drugiej kategorii wiekowej. Chłopcy to oczywiście bracia a ich zwycięstwo w zasadzie nie powinno dziwić. Ich tato Piotr wiele lat pełnił służbę w straży zawodowej, a teraz jest bardzo aktywnym strażakiem w strukturach OSP, pełni nawet funkcję gminnego prezesa.