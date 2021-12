Biecz. Z ostatniej chwili: zderzenie trzech samochodów na Przedmieściu Dolnym. Trwa akcja ratunkowa [AKTUALIZACJA]

Do zdarzenia doszło na DK 28. Z pierwszych informacji wynika, że duże ciężarowe auto (śmieciarka) zjeżdżało z drogi głównej, za nim jechał dostawczak, a jako trzeci samochód osobowy. To właśnie kierująca tym ostatnim nie zauważyła manewru, uderzyła w poprzedzającego ją dostawczaka, a ten w śmieciarkę.

- Ciężarówka w której jechało trzy osoby miała już skręcone koła do skrętu w lewo z głównej drogi - relacjonuje Dariusz Surmacz, rzecznik prasowy PSP w Gorlicach. - W dostawczym samochodzie znajdował się tylko kierowca, nie odniósł żadnych obrażeń, podobnie jak pasażerowie ciężarówki. Samochód dostawczy tak naprawdę jedynie otarł się o śmieciarkę tuż po tym jak uderzyła w niego osobówka - dodaje

Siła uderzenia była duża – auto ma wgnieciony dach i wyrwane drzwi. Kobieta, która prowadziła samochód ma obrażenia głowy. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy.

Chwile grozy przeżył kierowca samochodu ciężarowego. Gdy dobiegł do osobówki, która zawisła nad rowem zauważył w zgniecionej części samochodu dziecięcy fotelik.

- Nogi się pode mną ugięły jak to zobaczyłam - mówił. - Dopiero po chwili dotarło do mnie to, co mówiła kobieta, że jechała sama - dodaje.