Wszystko, co potrzebne do przyrządzenia wigilii, kupicie na Dworzysku. Znamy ceny grochu, kapusty i śliwek Agnieszka Nigbor-Chmura

Czujecie ten zapach? Kapusty z grochem i grzybami, grochu ze śliwkami, żurku, barszczu z uszkami? Blisko święta! A razem z nimi rozpoczynająca je kolacja wigilijna. Na gorlickim Dworzysku stoły uginają się od suszonych owoców, które trafią najpewniej do kompotu, albo jako nadzienie pierogów. Do wyboru sa różne rodzaje grochu, kiszona i świeża kapusta, zakwas na żurek i barszcz. Do dekoracji stołu - koniecznie jemioła.