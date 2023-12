Wielkie święto w Małastowie. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej świętowali przyjazd nowego samochodu

Dzisiaj nikt nie spieszył się i nie rozglądał we wsi, gdzie słychać dźwięk strażackich syren. Cały Małastów wie przecież, że to strażacy świętują przywitanie nowego wozu ratownictwa technicznego. Stanął w garażu obok zasłużonego, bo już trzydziestosiedmioletniego stara. Zaprezentowany braci strażackiej, poświęcony i oddany do użytku strażaków ma służyć Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek.

Zapakowany niczym świąteczny cukierek na choinkę, błyszczący i pachnący nowością. Niezwykły prezent na zbliżające się święta dostali druhowie z OSP Małastów, a właściwie cała wioska, bo to właśnie z myślą o mieszkańcach i ich bezpieczeństwie, ale też podróżujących tędy w kierunku granicy państwa, a także odpoczywających w Beskidach latem na szlakach, czy zimą na nartach, pojawił się w tutejszej remizie.