W sobotę 30 kwietnia rusza park liniowy w Siarach. Teraz pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej. Zapowiada się sporo atrakcji

Po nowymi skrzydłami park ma być równie atrakcyjny, jak do tej pory. Przypomnijmy, do niedawna było to prywatne przedsięwzięcie. Zmiana nastąpiła niedawno.

- Na 30 kwietnia zaplanowane zostało wielkie otwarcie parku linowego w Siarach - zapowiada Iwona Tumidajewicz, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, który teraz zawiaduje parkiem.

Wiadomo, że najważniejszy jest start. By więc było jak najlepiej, dzieci zabawiali będą Zwariowani. Witold Michalik, szef ekipy animatorów zapowiada, że przywiezie ze sobą niezwykle przyjaznego niedźwiedzia, postać jednej z ulubionych przez dzieci bajek. Oczywiście będzie można sobie zrobić z nim zdjęcie, a ci, którzy znudzą się chodzeniem po ścieżkach z przeszkodami, będą mogli poszaleć na rozłożonych w parku dmuchańcach.

- Planujemy uruchomienie sklepiku z różnymi fajnymi gadżetami promocyjnymi - zdradza Iwona Tumidajewicz. - A do tego jeszcze tak oczekiwane stoisko z małą gastronomią - dodaje.

W parku, do wyboru jest kilka tras. Znajdzie się coś dla trzylatków i tych, którzy potrzebują nieco więcej adrenaliny. Na każdej dostosowane do niej przeszkody.