W Bieczu na Koncert Solidarności z Ukrainą zaproszono nie tylko tych którzy uwielbiają bluesa

Bieckie Centrum Kultury zaprosiło do kina Farys w Bieczu na Koncert Solidarności z Ukrainą. Na scenie zaprezentował się zespół Miron Nalepa Band, który gra muzykę wierną ideałom polskiego bluesa wykonywaną przez Breakout i Tadeusza Nalepę. Podczas koncertu Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Anny w Bieczu przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz Ukrainy. Pieniądze zostaną przekazane na konto Caritas - Pomoc Ukrainie. Wstępem do koncertu był krótki występ formacji Łemko Jazz, która w jazzowych aranżacjach wybitnego muzyka Mirosława Bogonia prezentuje również publiczności muzykę łemkowską. W obliczu rosyjskiej agresji kierujemy do naszych ukraińskich przyjaciół wyrazy wsparcia i pełnej solidarności.