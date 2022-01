Setki rodzin już złożyło wnioski o dodatki osłonowe. Urzędnicy szacują, że będzie ich jednak znacznie więcej Lech Klimek

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pierwszy termin składania wniosków mija z końcem stycznia. Kto nie zdąży z wnioskiem w styczniu, będzie miał czas jeszcze do 31 października. Pierwsi dostaną część rekompensaty do końca marca a resztę do 2 grudnia. Spóźnialscy, którzy złożą wnioski po 31 stycznia, dostaną należne im pieniądze w jednej racie do 2 grudnia.