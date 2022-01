Radni i przedstawiciele władz miasta uczcili 66. rocznicę śmierci ks. Świeykowskiego

Przed nabożeństwem, w imieniu mieszkańców Gorlic, delegacja samorządowców złożyła znicze oraz kwiaty przy grobie ks. Bronisława Świeykowskiego, który pochowany został w krypcie Kaplicy Miłkowskich na Cmentarzu Parafialnym.

W kameralnej uroczystości uczestniczyli: przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, w imieniu burmistrza Gorlic Rafała Kukli jego zastępca Łukasz Bałajewicz, sekretarz miasta Daniel Janeczek, poczet sztandarowy miasta w składzie: Radna Bogumiła Burkot, Radna Halina Marszałek oraz Radny Adam Piechowicz.

W zeszłym roku "burmistrz Dni Grozy" został upamiętniony dzięki wspólnemu projektowi miasta i Gorlickiego Centrum Kultury. W jego ramach zobaczyliśmy niezwykłe przedstawienie uliczne, a nasze miasto ozdobiły różne gatunki owadów z kolekcji księdza. Ponadto, dziennik Świeykowskiego przeczytał znany aktor filmowy i teatralny Andrzej Grabowski.

Ks. Bronisław Świeykowski urodził się 14 kwietnia 1865 roku w Uhercach. Początkowo miał zostać prawnikiem, lecz pierwszy rok studiów zniechęcił go do kontynuacji nauki. Wstąpił do wojska. Tam uległ wypadkowi, co jednocześnie przekreśliło jego karierę w kawalerii. W 1885 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie 4 sierpnia 1889 roku przyjął święcenia kapłańskie. Dalsze nauki pobierał w Insbrucku i Rzymie, a podczas studiów teologicznych odbył także pielgrzymkę do Ziemi Świętej.