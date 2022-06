Nawet takie miasto, jak Gorlice, zmienia się w szybkim tempie. Poznajecie te miejsca?

Gorlice wedle danych GUS liczy około 30 tysięcy mieszkańców, więc do metropolii nie należy, ale wciąż się zmienia. Czasem nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jedne budynki znikają, by dać miejsca innym, które wcześniej czy później pojawiają się w ich miejscu. Potraficie rozpoznać obiekty ze zdjęć? Zapraszamy do wspólnej zabawy!