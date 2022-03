Poważna kolizja w Moszczenicy. Kierowcy trzech pojazdów na długo zapamiętają niedzielne popołudnie [ZDJĘCIA]

Do akcji zadysponowano dwa zastępy z OSP w Moszczenicy, zastęp z PSP w Gorlicach i dwa zespoły ratownictwa medycznego. Z pierwszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że skoda włączała się do ruchu od strony zajazdy, w tym czasie chevrolet podążał w stronę Staszkówki ulica Gorlicką, a z ulicy Tarnowskiej wyjeżdżał hyundai. Wszystkie trzy samochody zostały rozbite, a z relacji strażaków wynika, że dwójka z podróżnych uskarżała się na dolegliwości. Nikt jednak nie ucierpiał w stopniu, który zagrażałby jego życiu.

Na miejsce wezwana również policję i to właśnie ona ustali szczegóły tego zdarzenie i wskaże, kto ponosi winę za rozbicie trzech samochodów.