Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek wojny w Ukrainie

To rozwiązania, z których może skorzystać przedsiębiorca mający trudności finansowe.

- Jeśli przedsiębiorca ma problem z uregulowaniem składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności - mówi Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. - Gdy zostanie zawarta umowa o przesunięciu terminu, płatnik składek nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie minął - dodaje.

Gdy przedsiębiorca ma zadłużenie i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Jeżeli decyzja będzie pozytywna i umowa o układ ratalny podpisana, płatnik składek będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeśli było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.