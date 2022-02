Do ZUS gorliczanie złożyli już 3,5 tysiąca wniosków dotyczacych programu 500 plus Lech Klimek

W Małopolsce rodzice złożyli do tej pory niemal 121 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres, które dotyczą prawie 201,5 tys. dzieci. W całym kraju ZUS przyjął ponad 1,4 mln wniosków, dla przeszło 2,3 mln dzieci. W powiecie gorlickim dotychczas do ZUS wpłynęło 3569 wniosków które dotyczą grupy 6429 dzieci.