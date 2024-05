Boże Ciało 2024 w Moszczenicy. Tłumy wiernych wzięły udział w procesji ulicami wsi

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Uczestniczyły w niej dzieci komunijne, maluchy sypiące kwiaty i dzwoniące, Liturgiczna Służba Ołtarza i bardzo duża grupa mieszkańców wsi. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy z miejscowej OSP, oni też nieśli baldachim i chorągwie.

Święto zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem, zaczęła krwawić. W Polsce zwyczajowo procesja przechodzi pod cztery ołtarze, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Uroczystość Bożego Ciała to ważne w Kościele katolickim święto. Co właściwie obchodzimy tego dnia? Jakie są tradycje i obrzędy związane z Bożym Ciałem? Co oznacza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o tym święcie!