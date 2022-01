Będzie dodatkowa niecka na krytym basenie. To ma być miejsce do zabawy w wodzie dla maluchów

No i dzieje się. Jak trzeba by to zobrazować, to tak jakbyśmy mieli przesiąść się ze starego, dobrego malucha do elektryka. Ponoć taki efekt ma być w połowie marca, gdy pierwszy raz po remoncie znów przekroczymy progi Krytej Pływalni Fala.

Ponad 20-letni budynek stanie się nie tylko nowoczesny, ale też zyska nowe przeznaczenie. Nie będzie już tylko bazą do nauki pływania, zaawansowanych treningów, czy amatorskiego przemieszczania się żabką, kraulem, czy delfinem. Teraz to będzie miejsce odpoczynku, rekreacji, prawdziwa strefa spa, której w mieście do tej pory nie było.