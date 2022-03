Zza miedzy. Restaurator z Jasła chce odtworzyć historyczny szlak winny z Węgier do Polski. Konno! Wyprawa planowana jest na wrzesień

Schabiński jest orędownikiem teorii, że marzenia są po to, by je spełniać. Tym razem postanowił wziąć się za historię, pasję do wina i koni. Można powiedzieć, że połączył kropki i wyszedł mu szlak winny. Podobny do tego przed wiekami. Przecież wciąż z Małopolski czy Podkarpacia chętnie wyruszamy na południe, choćby do Tokaju, by pokosztować szlachetnych trunków. One same podobną drogę pokonują do nas. Wprawdzie już nie w drewnianych beczkach poskładanych na wozach i ciągniętych przez konie, tylko na platformach tirów, ale w istocie sprawy, niewiele się zmieniło.

- Pod koniec września chcemy przejechać z Tokaju lub jego okolic do Dukli – zdradza restaurator. - Oczywiście tak, jak przed wiekami, czyli konno. W bryczkach ludzie, na wozach beczki z sokiem winogronowym, a więc podstawią przyszłego trunku – dodaje.