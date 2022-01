ZUS zmienia zasady wypłaty zasiłków chorobowych. Na zmianach zyskają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy

Od nowego roku zmieniły się niektóre zasady dotyczące zasiłku chorobowego. Teraz, bez względu na rodzaj choroby, sumują się wszystkie zwolnienia lekarskie, jeśli nie ma między nimi przerwy, która przekracza 60 dni.

- Zasiłek chorobowy może być wypłacany w ciągu roku niedłużnej niż przez 182 dni albo 270, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży - informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim. Do końca ubiegłego roku sumowane były zwolnienia lekarskie, które pacjent dostawał na tę samą chorobę – tzw. kontynuacja leczenia. Inaczej było przy różnych chorobach, gdy zwolnienia były wystawiane na inną jednostkę chorobową. Wtedy okres zasiłkowy wyliczany był na nowo. - Od stycznia nie ma znaczenia, na co chorujemy, ponieważ każde kolejne zwolnienie, gdy przerwa między nimi nie przekracza 60 dni, jest sumowane aż do wyczerpania rocznego zasiłku chorobowego - podkreśla rzecznik ZUS. Jeżeli ubezpieczony wykorzysta cały zasiłek chorobowy i nadal będzie niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy osobie, która dalej jest niezdolna do pracy, ale rokuje odzyskanie zdolności w tym terminie.

Wyjątkiem jest niezdolność do pracy w czasie ciąży. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność wystąpiła w trakcie ciąży.

Jedna ze zmian dotyczy zasiłku chorobowego dla osób zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli między innymi prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

- Przedsiębiorcy nie stracą prawa do zasiłku z powodu spóźnienia w opłaceniu składki - mówi Anna Szaniawska. - Będą mogli otrzymać świadczenia chorobowe także, gdy opłacą składkę po terminie - dodaje. Co roku do ZUS wpływa ponad 150 tys. wniosków o przywrócenie terminu płatności składek od przedsiębiorców, którzy spóźnili się z ich uregulowaniem i chcą zachować prawo do zasiłku. Od nowego roku te wnioski nie są już potrzebne.