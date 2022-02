Zdynia. Gorlicki ratusz na skorupce strusiego jajka, czyli kolejny artystyczny wyczyn Moniki. Dla niej nie ma niemożliwego [ZDJĘCIA]

Najpierw było piknięcie internetowego komunikatora, później zdjęcie, a pod nim pytanie: może być? Wystarczyło jedno spojrzenie na załączoną fotografię, by w głowie urodziło się dziesięć pytań. Najważniejsze z nich, to takie: jakim sposobem można wetknąć tyle architektonicznych szczegółów na skorupkę jajka? Wprawdzie strusiego, ale nie zmienia to nic, że to skorupka to skorupka. Płótna na niej nie sposób rozciągnąć, wyprostować ani tyle. Z racji anatomii jest wypukłe, bywa chropowate i jest raczej mało przyjazne dla twórcy. Bywa też kapryśne. Pęknie bez specjalnej przyczyny. Monice udało się okiełznać humorzasty materiał. I to bez większego problemu. Co więcej, w pewnym sensie utrudniła sobie pracę twórczą.

- W przypadku gorlickiego ratusza nie dało się użyć wiertła do wydrapania wzoru z racji mnogości szczegółów budynku – opowiada. - Uznałam, że najlepiej i najbezpieczniej będzie zrobić to ręcznie – dodaje.