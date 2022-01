Wycieczki rowerowe do 34 km od Gorlic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki rowerowe z Gorlic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Gorlic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Gorlicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 16 stycznia w Gorlicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 1 764,51 km

Czas trwania wyprawy: 110 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 815 m

Suma podjazdów: 7 761 m

Suma zjazdów: 7 743 m

Www.janrepka.cz poleca trasę rowerzystom z Gorlic

PROFILE:

"Prague artist and composer Jan Repka will head on his first long-term bike concert trip. The itinerary runs through three countries and counts more than 1500 km. Repka will give more than 20 concerts.