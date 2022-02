Wójtowie i burmistrzowie gorlickich gmin i miast szukają miejsca dla uchodźców z Ukrainy Agnieszka Nigbor-Chmura

Choć oficjalne zapytanie wojewody małopolskiego do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w regionie, o to ilu uchodźców z Ukrainy będą w stanie przyjąć, gdyby fala uciekających przed wojną miała dotrzeć do Polski, do dzisiaj spłynęło tylko na ręce starosty gorlickiego, w regionie trwa gorączkowe szukanie lokali, które mogłyby stać się tymczasowym domem.