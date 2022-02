Wiosna idzie, ruszają remonty na placach zabaw. Pod lupę miejskich służb idą najbardziej zaniedbane obiekty

Jesienią aż strach było patrzeć w kierunku tego placu zabaw. Wszyscy chyba zapomnieli, że kiedyś były tam dwie huśtawki. Teraz jest jedna, a w miejscu, gdzie kiedyś wisiała druga - jesienią zdążyła wyrosnąć bujna trawa. Huśtawka to jednak nic przy piaskownicy, do której na pewno ani tej minionej wiosny, ani lata nikt rzeczonego piasku nie dosypywał. Trochę szkód zrobił na pewno czas, resztę ktoś zniszczył. Deski leżały porozrzucane, a z nich sterczały duże metalowe wkręty. Przestrzegaliśmy wtedy : - Nie zabierajcie tam swoich pociech, bo jest zwyczajnie niebezpiecznie.

Teraz piaskownica jest nowa, pewnie niebawem zostanie wysypana nowym piaskiem. Dzieci czekają też na drugą huśtawkę, bo co to za frajda huśtać się w pojedynkę.