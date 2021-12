Winda i pochylnia w MZS nr 3. W tej miejskiej szkole złamano bariery architektoniczne

Winda została umieszczona w pionie głównej klatki schodowej w taki sposób, aby wszystkie szerokości przejścia w korytarzach spełniały wymagania norm dotyczących tak zwanej przepustowości. Oznacza to, że szyb nie zmniejszył choćby parametry dróg ewakuacyjnych.

Na zewnątrz wykonana została pochylnia, prowadząca do budynku MZS nr 3, wprost do windy. Dzięki realizacji tego zadania osoby z niepełnosprawnością mogą poruszać się wewnątrz budynku i bez barier korzystać z parteru, I piętra oraz piwnicy. Prócz wymienionych prac wykonane zostały także nowe schody do piwnicy i na parter budynku oraz zamontowane nowe drzwi wejściowe o odpowiedniej szerokości.