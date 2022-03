Wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym i za zabicie lub skłusowanie wilka grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności OPRAC.: Lech Klimek

Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem archiwum

Na terenie gminy Gorlice zaczęły się bardzo intensywnie pojawiać wilki. Te zwierzęta najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, nawet jeśli zbliżają się do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu jedzenia. W Polsce wilki znajdują się pod ochroną, a ich odstrzał jest zabroniony.