Wielka Gala Vivat Opera! Vivat Operetka! Gwiazdy, Ballet, Grand Royal Vienna Orkiestra zagościli ze swoim programem w Regietowie Lech Klimek

Kto wybrał się w sobotni wieczór do stadniny Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie na pewno nie żałował. Kolejny raz przygotowano tam prawdziwą gratkę dla miłośników dobrej muzyki. To była gala przeznaczona dla wielbicieli tzw. gatunku lekkiego. Program złożony jest z najpopularniejszych hitów operetkowych i operowych wszech czasów. Była to muzyczna podróż do baśniowej krainy, świata wprost ze snu pełnego wirujących sukien, pięknych kobiet i flirtujących gentlemenów. Najpiękniejsze arie i duety zaśpiewali soliści największych scen m.in.: Opery Lwowskiej, Opery Kijowskiej, K&K Berliner Filharmoniker. Światowy kunszt wokalny i możliwości głosowe oraz porywająca energia wzbudziła zachwyt i entuzjazm słuchaczy. W programie koncertu znalazły się również cudowne walce, zabawne polki, ogniste czardasze, can-can. Całość zwieńczył udział jednej z najlepszych orkiestr filharmonicznych, osławionej Royal Vienna Orchestra pod dyrekcją znakomitego dyrygenta Maestro Bartosza Olejnika. Tym razem w Regietowie zaprezentowano również elementy baletu.