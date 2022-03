W weekend 5610 w mandatach i 30 punktów karnych, to bilans policyjnych interwencji na drogach powiatu

Wszystko zaczęło się kilka minut po 10 w piątek.

- W Bieczu kierująca fordem nie dostosowała się do zmieniającej się sygnalizacji świetlnej i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy toyoty, doprowadzając do kolizji pojazdów - informuje Gustaw Janas, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach.

Bieczanka została ukarana 1500 zł mandatem i sześcioma punktami. Pół godziny później w Gorlicach na Bieckiej kierowca forda wjechał w tył mercedesa, co skończyło się mandatem 1020 zł i kolejna szóstka punktów. O 13 znów w Gorlicach mazda w jechała w tył nissana i to japońskie spotkanie na drodze zakończyło się tak samo jak to z Bieckiej. Jeszcze tego samego dnia w Klęczanach luksus wjechał w tył audi. Punktów znów było sześć, a mandat o 30 złotych wyższy. Finałowa kolizja miała miejsce w Brunarach.

- W niedzielne popołudnie kierowca fiata w czasie cofania najechał na stojącego za nim volkswagena - stwierdza policjant. - Sprawca, mieszkaniec gminy Uście Gorlickie, został ukarany 1020 zł mandatem i sześcioma punktami - dodaje.