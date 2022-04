W łużniańskim konkursie palm wszyscy byli zwycięzcami i nikt nie odszedł bez zasłużonej nagrody Lech Klimek

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbył się finał III Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych. Palmy, które do ośrodka kultury przywieźli zarówno przedstawiciele dziejących na terenie gminy stowarzyszeń, uczniowie gminnych szkół jak i przedszkolaki oceniało jury w składzie Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna, Karolina Szymczyk, kulturoznawca z Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i Michał Liana, kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Palmy były różne, bardzo wysoki czy takie małe. Jedno jest pewne, choć oceniający wskazali tych, którzy wygrali, to jednak każdy uczestnik był w tym konkursie zwycięzcą. Po ocenie uczestnicy konkursy przeszli w korowodzie do kościoła parafialnego w Łużnej gdzie palmy zostały poświęcone podczas mszy.