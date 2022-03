W Łużnej ruszyły już remonty blisko 4 kilometry dróg lokalnych, w Bieczu przygotowują dokumentację do przetargów

- W tym przypadku to remont kompleksowy – mówi Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna. - Oznacza to, że będą nowe chodni i będzie też wymiana nawierzchni. Oczywiście powstanie nowa podbudowa drogi i system odprowadzający wodę z drogi. Remontu doczeka się też most w Mszance i to trzeba dobitnie podkreślić odnowiona zostanie droga aż do granicy z Bystrą - dodaje