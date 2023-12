Uratowany szynszyl trafi do adopcji. Zwierzę zostało znalezione w stanie głębokiej hipotermii. Ktoś skazał je na śmierć w śniegu i mrozie

- To raczej niemożliwe, by o tej porze roku zwierzę uciekło - mówi Katarzyna Kosińska, prezeska Fundacji PSYstań dla zwierząt w Gorlicach. - To mogłoby wydarzyć się latem, gdy właściciele gryzoni wyprowadzają je do kojców w ogrodach. Poza tym po naszym apelu i prośbie o zgłoszenie się właściciela, jeśli takowy jest i szuka swojego zwierzęcia, nikt się nie odezwał. To sugeruje, że zwierzę zostało porzucone. Bardzo świadomie, bo w centrum miasta, czyli z nadzieją, że ktoś zainteresuje się nieszczęśnikiem - opowiada dalej.

Zwierzę zostało znalezione w trzy dni po Mikołajkach. Czy było nietrafionym prezentem, a może co gorsza, zdążyło się już znudzić. To najczarniejszy ze scenariuszy, ale niestety najbardziej prawdopodobny.

Tak się też stało. Szynszyla znalazł przechodzień i właściwie nie miał pewności czy zwierze żyje. Szynszyl był tak wychłodzony, że nie dawał oznak życia. Mimo to osoba, która go znalazła podjęła próbę ratowania zwierzęcia. W ruch poszła butelka z ciepłą wodą i ciepły kocyk. Zgodnie z zasadą "3 x c", na równi z ciepłem, ważne są też cisza i ciemność. Tym razem się udało. Można powiedzieć, że dla szynszyla ratunek przyszedł na czas.

- Przecież w dniu, kiedy ktoś porzucił to zwierzę wszędzie leżał śnieg. Nawet w dzień temperatury były ujemne. Pewnie, gdyby nie został znaleziony na czas, za kilkanaście minut na ratunek byłoby za późno - mówi Katarzyna Kosińska.

Gdy zwierzę się ocknęło zostało oddane do PSYstani, gdzie przechodzi rekonwalescencję. Stąd trafi do adopcji.

Było wielu chętnych, ale odpowiednia rodzina do której zostanie oddany, została już wybrana. To ma ogromne znaczenie, bo przyjmując do domu zwierzę, czy kupując je, trzeba wiedzieć, jakich warunków wymaga i na jakie ewentualne trudności możemy napotkać