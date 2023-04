Ulicami miasta doświetlanymi blaskiem świec i pochodni przeszła niezwykła Droga Krzyżowa

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

W bieckiej Drodze Krzyżowej uczestniczyli bardzo licznie dorośli mieszkańcy miasta, sporo było też młodzieży i dzieci. Krzyż ponieśli początkowo kapłani, a następnie do stacji III – członkowie Róż różańcowych; do stacji V – matki; do stacji VII – członkowie Grupy misyjnej; do stacji IX – ojcowie; do stacji XI – Liturgiczna Służba Ołtarza; do stacji XIII – Członkowie Rady Parafialnej, Chóru Parafialnego i Caritas; do stacji XIV – młodzież. W mury bieckiej kolegiaty krzyż wnieśli kapłani z tutejszych parafii z siostrami zakonnymi.

Rozważania na kolejnych stacjach drogi były w tym roku odniesieniami do medialnej, głównie internetowej rzeczywistości i jej wpływie na nasze życie. Nie zabrakło też słów dotyczących wiary i jej fundamentów.