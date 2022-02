Ukraińskie wojska wysadziły trzy mosty, by utrudnić Rosjanom dotarcie do Kijowa

Euromaidan PR pisze, że rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa od północnego zachodu, gdzie doszło do bitwy w okolicach miejscowości Iwanków. Tam wojska ukraińskie wysadziły most na rzece Teterew.

- W miejscowości Demydiw siły ukraińskie wysadziły też most na rzece Irpiń, dopływie Dniepru, co uniemożliwiło wojskom rosyjskim postęp w kierunku Kijowa wzdłuż tej rzeki i zmusiło je do skierowania się w kierunku Hostomelu - dodaje serwis.