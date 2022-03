Uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej wyruszą na trasy 26 marca wieczorem. Każdy będzie się zmierzyć z trasą i własnymi słabościami

Dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Gorlicach w tym roku tradycyjnie już proponowane są trasy o różnym stopniu trudności.

- Samotnie lub w skupieniu. Bez rozmów i pikników. Musi boleć, byś opuścił swoją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać – piszą o idei EDK jej organizatorzy

Jak w poprzednich latach dla uczestników przygotowano specjalne pakiety. Wzorem lat ubiegłych w każdym z nich znajdzie się mapka trasy i jej opis. To droga krzyżowa, więc każdy dostanie również książeczkę z rozważaniami na poszczególnych stacjach. Uczestnicy wyruszą w drogę w grupach i pojedynczo.

- W tym roku uczestnicy nie będą dostawać pakietów na starcie - mówi Mateusz Bryg, koordynator Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Gorlicach. - Kto będzie chciał go mieć, powinien sam zamówić go na stronie internetowej EDK i dostanie go na swój adres domowy. Oczywiście my już przeszliśmy trasy i dokładnie je opisaliśmy, ich dokładny przebieg jest oczywiście również na stronie internetowej - dodaje