Tygodniowy przegląd prasy 28.07.2024: Gorlice, 21.07-27.07.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gorlic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.07 a 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowa wieża widokowa na Łysuli w Gorlickiem oficjalnie otwarta! Furorę robi tutaj 54-metrowa zjeżdżalnia. Ślizg nią trwa osiem sekund”?

Przegląd tygodnia: Gorlice, 28.07.2024. 21.07 - 27.07.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowa wieża widokowa na Łysuli w Gorlickiem oficjalnie otwarta! Furorę robi tutaj 54-metrowa zjeżdżalnia. Ślizg nią trwa osiem sekund Wieża widokowa na Łysuli została dzisiaj oficjalnie otwarta, choć Jan Przybylski, wójt Gminy Gorlice, która zrealizowała to zadanie, z nieukrywaną dumą podał, że tylko w ostatnich dniach, na taras widokowy wspięło się już blisko 5000 osób. Danych statystycznych dotyczących popularności nowego miejsca widokowego na mapie Małopolski będzie więcej. Żeby wejść do wieży trzeba bowiem przejść przez bramkę, która odlicza wchodzących na konstrukcję i pozwala na jednoczesne przebywanie na niej 50 osób. 📢 Potrzebne wsparcie przy budowie cerkwi prawosławnej w Gładyszowie. Kopuły świątyni pokryte zostaną miedzianą blachą. To kosztowna inwestycja Już w kwietniu po zimowej przerwie na plac budowy cerkwi prawosławnej w Gładyszowie wrócili cieśle. Od wiosny trwały tam ostatnie prace przy budowie cebulastych kopuł świątyni. Teraz na ich finał cała połać dachu zyska pokrycie, a jego kopuły zostaną zwieńczone krzyżami. Inwestycja jest jednak kosztowna, więc liczy się każde wsparcie.

📢 Dzisiaj otwarcie wieży widokowej na Łysuli. Drugiej takiej nie znajdziecie w całej Małopolsce. Można z niej zjechać 54-metrową zjeżdżalnią Powiat gorlicki zaczyna się zagęszczać atrakcjami, które mają przyciągnąć turystów w ten rejon Małopolski. Po uruchomieniu w 2019 roku wieży widokowej na Ferdlu w Wapiennem w gminie Sękowa i ubiegłorocznym (2023) otwarciu wieży widokowej w Moszczenicy, dzisiaj swoje podwoje dla miłośników podziwiania beskidzkich widoków z wysokości otwiera gmina Gorlice. To tam, a konkretnie w Dominikowicach na Łysuli z gęstwiny lasu wyrosła ta niezwykła atrakcja. To kolejny punkt widokowy na mapie Małopolski.

Tygodniowa prasówka 28.07.2024: 21.07-27.07.2024 Gorlice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gorlicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierwszy koncert jubileuszowej odsłony Kromer Festival Biecz był dla wszystkich wspaniałym przeżyciem. Kolejne koncerty dzisiaj i jutro Kromer Festival Biecz to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych małopolski. Festival prezentuje wspaniałej publiczności muzykę wielu epok, od średniowiecza po klasycyzm, w różnych ujęciach. Co roku na występy do Biecza zapraszani są wybitni wirtuozi z całej Europy. Festiwal odbywa się na przełomie lipca i sierpnia. Kromer Festival Biecz ma w tym roku dziesiąta, jubileuszową odsłonę. To od 2015 roku jest zawsze prawdziwa uczta muzyczna, a salami koncertowymi stają się bieckie kościoły.

📢 Druhowie z OSP Moszczenica są teraz jeszcze bardziej mobilni. Mają do dyspozycji quada. Zakup udało się pokryć z montażu finansowego Druhowie z Moszczenicy mają od teraz w swojej flocie quada. Pojazd wraz z przyczepką kosztował prawie 55 tysięcy złotych. To kolejny etap doposażania jednostki, która ma już w swojej dyspozycji między innymi specjalistycznego drona.

📢 Jakub Kaczmarczyk buduje w Bolkowie park miniatur zamków śląskich. To niesamowite przedsięwzięcie i naprawdę będzie, co zwiedzać Jakub Kaczmarczyk, twórca makiet do gier bitewnych, porzucił chwilowo strategiczne rozgrywki i zajął się budową miniatur zamków śląskich. Jeden ma już na koncie. W październiku minionego roku zbudował makietę wieży zamkowej z Siedlęcina. Teraz łamie głowę nad technicznymi rozwiązaniami kolejnych zamków - Lipa, Płonina oraz Świny. Ma kilka zagwozdek, bo wspomniane stanąć mają w tworzącym się Parku u Bolka w Bolkowie. Pod chmurką, wkomponowane w otoczenie, co wiąże się zastosowaniem innych rozwiązań, niż te, które wykorzystuje na co dzień.

📢 Biecki festiwal przyzwyczaił już swoich gości do sporej dawki atrakcji pozamuzycznych. Nie inaczej będzie w czasie jubileuszowej odsłony To już tradycja od dekady istnienia Kromer Festival Biecz, że nie ogranicza się on jedynie do muzyki. Goście Festivalu zawsze mogą liczyć na mnóstwo bezpłatnych, podobnie jak wszystkie koncerty, atrakcji. W organizacje dnia dla gości zaangażowane są bieckie instytucje kultury. 📢 Pomysł na wakacyjny wypad? Park edukacyjno-etnograficzny w Szymbarku. To jedyne miejsce z czterometrowym kołem deptakowym Skansen wsi pogórzańskiej w Szymbarku to nie tylko spacer pośród chałup krytych strzechą, ale tez park edukacyjno-etnograficzny. Bardzo oryginalny, przede wszystkim dlatego, że nie znajdziemy w nim ani jednej tabliczki „nie wchodzić”, „nie dotykać”. „wstrzymać oddech”. A wręcz przeciwnie – wjedźcie, zobaczcie, dotknijcie, uruchomcie. Zabawa może trwać w nieskończoność.

📢 Oto jedno z najmniejszych uzdrowisk w Polsce. Wapienne ukryte w Beskidzie Niskim leczy reumatyzm, stawy, pomaga zrzucić nadmierne kilogramy To, że Wapienne jest najmniejszym uzdrowiskiem w Polsce, wiedzą prawie wszyscy, ale tylko nieliczni mają świadomość, że to miejscowość o jednym z najniższych współczynników feminizacji w Małopolsce, ale też i w kraju. Mieszka tu więcej kobiet niż mężczyzn. Uzdrowisko słynie jednak przede wszystkim z borowiny i wód siarczkowych. Tutaj leczy się reumatyzm, chore stawy i wile innych dolegliwości. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Horoskop dzienny na piątek 26 lipca 2024: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na piątek 26 lipca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Będziesz mógł liczyć na udany dzień? Jak będzie wyglądało Twoje życie prywatne, miłosne i zawodowe? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 To będzie jedna z najdłuższych ścieżek rowerowych w powiecie gorlickim. Finał prac w Kobylance jeszcze tej jesieni W Kobylance trwa kolejny etap budowy ścieżki-pieszo rowerowej. Pierwsza część inwestycji przez Rozbój została już zamknięta i odebrana, teraz drogowcy działają na kolejnych odcinkach. 📢 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 44 666,90 zł. Środki na realizację zadania w całości pochodziły z budżetu gminy Łużna W Mszance gmina Łużna odbył się oficjalny odbiór, zakończonego właśnie remontu kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu komunalnym. Budynek, który z biegiem lat ulegał stopniowemu zniszczeniu i wymagał pilnego remontu, został kompleksowo odnowiony dzięki działaniom podjętym przez gminę. W ciągu miesiąca przeprowadzono gruntowny remont, który znacząco poprawił stan budynku. 📢 Gorlicki rynek nieruchomości - od ręki można kupić pensjonat Perełka w Szymbarku lub dawny biurowiec Telekomunikacji w Gorlicach Na lokalnym rynku nie brakuje domów i nieruchomości inwestycyjnych do sprzedaży. Od dłuższego czasu w grze jest szymbarska Watra, kilka miesięcy temu pojawił się również pensjonat Perełka. Podobnie jest ze starym ośrodkiem zdrowia w Krygu czy dawną siedzibą Telekomunikacji w Gorlicach. Wszystkie te budynki mają historię, która w pamięci bywalców zapisała się naprawdę mocno. Co z nimi dalej?

📢 Glinik Gorlice szykuje się na 4. ligę. Pogrom w pucharze Piłkarze Glinika Gorlice, na co dzień przedstawiciel rozgrywek czwartej ligi małopolskiej, przygotowują się do nowego sezonu. Podopieczni duetu trenerów Łukasza Krzysztonia i Bartosza Madei w miniony weekend w trzeciej rundzie Pucharu Polski na szczeblu gorlickiego PPN rozgromili w Moszczenicy A-klasową Moszczankę aż 11:0! 📢 Ponad 320 razy strażacy byli wzywani do usuwania gniazd szerszeni i os. W tym roku te owady wyjątkowo uprzykrzają nam życie Szerszenie i osy, w strażackiej nomenklaturze zwane fachowo „owadami błonkoskrzydłymi” są w tym roku prawdziwym utrapieniem. Do tej pory w statystykach odnotowanych zostało ponad 320 interwencji związanych z usuwaniem gniazd. I wszystko niestety wskazuje na to, że rekord sprzed lat, gdy takich wyjazdów było ponad czterysta, zostanie pobity.

📢 Trwa Tydzień Pozytywnych Inicjatyw w Gorlicach. Tym razem na najmłodszych mieszkańców czekał tor przeszkód prawie jak Ninja Warrior Za nami kolejne popołudnie z Tygodniem Pozytywnych Inicjatyw. Po szaleństwie w pianie, organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami zaprosiło najmłodszych mieszkańców miasta na tor przeszkód na kształt Ninja Warrior. Oczywiście przeszkody nie były tak spektakularne, jak w popularnym formacie telewizyjnym, ale i tak emocji było sporo. 📢 W czasie wakacji dzieci z gminy Łużna mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej W ramach trwających wakacji dzieci z gminy Łużna mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. Ponadto instytucja ta ściśle współpracuje z Towarzystwem Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej, które otrzymało dofinansowanie w ramach Mecenatu Małopolski 2024. Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w warsztatach artystyczno-malarskich, podczas których poznają różnorodne techniki rysunku, a także zgłębiają tajniki rodzimej kultury folkloru.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.