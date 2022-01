Tygodniowy przegląd prasy 16.01.2022: Gorlice, 9.01-15.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Przegląd tygodnia: Gorlice, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trwają prace projektowe związane z tworzeniem kolejnej w mieście Strefy Aktywności Gospodarczej. Tym razem przy ulicy Zakole, a więc tak naprawdę w sąsiedztwie SAG przy Bieckiej. Do zagospodarowania będzie ponad pięć hektarów terenu podzielonego na działki o różnej powierzchni. Wartość przedsięwzięcia, czyli uzbrojenie terenu, budowa drogi dojazdowej, to ponad 7,3 mln złotych, z czego pięć milionów to zewnętrzne wsparcie ze środków unijnych.

Będzie linia autobusowa przez ulicę Łokietka. Zanim to jednak nastąpi, potrzeba będzie zmiana organizacji ruchu.