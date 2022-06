Trwają prace przy sieci energetycznej w Stróżówce. Mieszkańcy nie mają wody. To pokłosie niedzielnego wypadku

Te prace to pokłosie niedzielnego zdarzenia na wysokości restauracji Pod Kogutkiem kilka minut po godzinie 14. Za pośrednictwem systemu 112 służby ratunkowe zostały poinformowane, że doszło tam do wypadku. Kierowca forda nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i z impetem wjechał w słup, uszkadzając go. Na miejsce zdarzenia wysłano jeden zastęp z JRG w Gorlicach, policję i pogotowie energetyczne.