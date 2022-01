Trudny poranek dla kierowców z Gorlic. W środę będzie mróz i skrobanie szyb

Sprawdź, czy jutro w Gorlicach trzeba będzie skrobać szyby. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Prognoza przewiduje, że nocą z wtorku na środę termometry pokażą 0°C.Spodziewana wilgotność powietrza w Gorlicach to 93%, a prawdopodobieństwo opadów śniegu: 80%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 15 km/h. W konsekwencji w nocy z wtorku na środę niemal na pewno w Gorlicach pojawią się oblodzenia.

Kierowców w Gorlicach czeka skrobanie szyb w środę ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może to zająć dłuższą chwilę, więc ubierz ciepłe buty. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

