Trasy spacerowe do 34 km od Gorlic. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 7 - 8 maja?

Spacerem z Gorlic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 34 km od Gorlic, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w Gorlicach ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 08 maja w Gorlicach ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,79 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 242 m

Suma podejść: 346 m

Suma zejść: 355 m

Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę spacerowiczom z Gorlic

Trasa dla osób lubiących biegi trailowe (w terenie).

Nie jest wymagająca. pokonujemy niecałe 300 m przewyższenia.