Trasy nordic walking do 34 km od Gorlic. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 5 - 6 lutego

Kolejna łatwa trasa, tym razem w okolicach Krynicy. Startujemy z ul. Słotwińskiej w Krynicy i po krótkim marszu asfaltem a potem szeroką bitą drogą wchodzimy na żółty szlak i idziemy nim przez dłuższą chwilę w górę. Reszta trasy jest lekka i łatwa. Jedyne większe podejście czekało nas pod Górę Parkową (jednakże nie udało nam się na nim zasapać). Po zjedzeniu pokaźnej porcji lodów na szczycie zeszliśmy alejkami spacerowymi z Góry Parkowej do centrum Krynicy i wróciliśmy do miejsca startu.

Krótka, ale wymagająca trasa, bardzo rzadko uczęszczanymi drogami i szlakami.

Można ją pokonać trekkingowo, biegowo bądź na rowerze.

Zaczynamy z Krynicy Dolnej, a dokładnie Szczawicznego. Przechodzimy przez tory kolejowe i kierujemy się cały czas do góry. Trasa prowadzi głównie szlakami turystycznymi, ale nie jest to trasa tylko jednym szlakiem, bo łączy ze sobą fragmenty szlaku pieszego, rowerowego oraz szlaku do narciarstwa biegowego.

Trasa prowadzi tak, aby zrobić koło, ale można ją zmodyfikować na różne sposoby w zależności od potrzeb. Można wrócić szlakiem do Centrum Krynicy.

Całość trasy to prawie 300 m przewyższenia, szacowany czas, pokonując ją biegowo, to ok.1 godz.

