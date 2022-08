Trasy nordic walking do 34 km od Gorlic. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 27 - 28 sierpnia

Szlaki nordic walking w okolicy Gorlic

Razem z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 34 km od Gorlic. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo jest ciekawa również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Gorlicach.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przemasy na butach - Z Jaworzyny do Krynicy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,89 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 523 m

Suma podejść: 286 m

Suma zejść: 808 m

Amatorom nordic walking z Gorlic trasę poleca Przemas74

Łatwa i przyjemna trasa prowadząca z Jaworzyny do centrum Krynicy.

Przez większość czasu prowadzi w dół więc nie trzeba się wspinać.

Praktycznie większość trasy przebiega przez las.

Startujemy ze szczytu Jaworzyny Krynickiej na który można wyjechać kolejką gondolową (można też oczywiście wyjść na nią piechotę - jednak wybraliśmy dzisiaj tą pierwszą opcję). Idziemy szlakiem czerwonym, aż do skrzyżowania z niebieskim - na który skręcamy (w prawo). Po dłuższym marszu docieramy do szlaku żółtego. Tym razem skręcamy na niego dla odmiany znów w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu szlaków wchodzimy na szlak zielony ( w lewo) i idziemy nim aż do Krynicy.

