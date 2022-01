Tragiczny wypadek podczas pracy w lesie. Traktorzysta zginął pod kołami swojego ciągnika

Na miejscu okazało się, że 50-latek mimo długiej reanimacji zmarł.

Jak podaje Grzegorz Szczepanek, mieszkaniec Zdyni wyjechał ciągnikiem rolniczym do lasu około godz. 13. Gdy zaniepokojona długą nieobecnością rodzina zaczęła go szukać, okazało się, że doszło do tragicznego wypadku.

- Około godz. 16 jeden z jego najbliższych znalazł najpierw ciągnik, a chwilę później ciało mężczyzny. Najprawdopodobniej w czasie jazdy ciągnikiem mężczyzna wypadł z niego, a potem został najechany przez pojazd - podaje oficer prasowy gorlickiej komendy policji.

Ratownicy przybyli na miejsce zdarzenia stwierdzili zgon. Do późnych godzin wieczornych na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach pod nadzorem prokuratora.