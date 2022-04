Tragedia w Kobylance. Nie żyje 70-letni mężczyzna. Wypadek najpewniej nie był przyczyną śmierci. Lech Klimek

Kilka minut po godzinie 15 służby ratunkowe zostały wezwane do zdarzenia drogowego w Kobylance. Na drodze prowadzącej od centrum wsi w kierunku Dominikowic z jezdni wypadł volkswagen. By udzielić pomocy kierowcy do akcji skierowano trzy zastępy straży pożarnej, dwa z Gorlic i jeden z OSP Kobylanka, do tego Zespół Ratownictwa Medycznego i policję.