To dobra wiadomość dla wszystkich jednostek OSP na terenie powiatu gorlickiego. Empol zapłaci za nabijanie butli z tlenem

- Bierzemy na siebie ciężar nie tylko zakupu rezerwowych butli, ale też cały proces związany z zakupem tlenu - mówi prezes Maurer. - Od dzisiaj, kiedy ochotnicy użyją podczas prowadzonych działań tlen medyczny, zużytą butlę przekazują do napełniania do gorlickiego zarządu OSP, w zamian otrzymują, na zasadzie wypożyczenia, butlę zastępczą. Po napełnieniu butli tlenem, wróci ona do jednostki - dodaje.