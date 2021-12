Testy do badania zawartości narkotyków w organizmie i przekazane na potrzeby KPP w Gorlicach OPRAC.: Lech Klimek

Rafał Kukla burmistrz Gorlic złożył wizytę w gorlickiej Komendzie Powiatowej Policji. Celem spotkania, było przekazanie na ręce Doroty Tokarz, komendant KPP i Mariusza Piotrowskiego, zastępcy komendanta, 55 sztuk testów narkotykowych. Zakup testów do badania zawartości narkotyków w organizmie i przekazanie ich na potrzeby KPP w Gorlicach, odbyło się w ramach kampanii społecznej NO Promil NO Problem, nad którą Rafał Kukla objął honorowy patronat.