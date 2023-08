Ten przystanek w Krzywej był jak wrota do Beskidu Niskiego. Zostanie odbudowany czy zniknie razem z pogorzeliskiem? Halina Gajda

Gmina Sękowa chce odbudować przystanki w Krzywej oraz Siarach w takiej formie, w jakiej znają je mieszkańcy i turyści - będą drewniane halina gajda Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Drewniany przystanek autobusowy w Krzywej spłonął ponad miesiąc temu. Pogorzelisko wciąż straszy opalonymi belkami, co nie przeszkadzało, by powiesić na nich plakaty z ogłoszeniem o kulturalnej imprezie. Nie w tej ostatniej jednak tkwi sedno – wspomniana wiata była swoistą bramą do Beskidu Niskiego. Zna ją każdy, kto choć raz wybrał się do Radocyny czy Wołowca. Nie sposób było ją pominąć, bo po pokonaniu drogi przez Pętną, wyjeżdżało się dokładnie na wprost niej.