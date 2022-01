Tarcza dla kolejnych firm i mały ZUS mają wspierać firmy w trudnych czasach pandemii

Kody PKD, których dotyczy ta tarcza, oznaczają przygotowywanie i podawanie napojów, działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

- Aby skorzystać z pomocy, przedsiębiorcy muszą spełnić określone warunki – mówi Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. - Wskazane są one na stronie internetowej ZUS. Wniosek o zwolnienie ze składek (RDZ-B7) powinni przesłać do ZUS do 28 lutego 2022 roku. Ponadto muszą przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. do końca lutego tego roku, chyba że są zwolnieni z tego obowiązku - podkreśla.