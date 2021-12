Świąteczna iluminacja przy ulicy Stróżowskiej nie ustępuje tym największym, jej autor zapowiada, że za rok będzie jeszcze piękniej

Kacper ma 18 lat i na co dzień mieszka z rodzicami w Wiedniu gdzie chodzi obecnie do szkoły średniej, jednak na święta przyjeżdża do Gorlic i tu właśnie rozwija swoją pasję, dając innym radość.

- To właśnie w Austrii zobaczył takie duże instalacje – opowiada Magdalena Myśliwy-Szymczyk, mama Kacpra. - Przeniósł swoje obserwacje na gorlicki grunt i muszę z wielką satysfakcją powiedzieć, że już osiągnęła wspaniałe efekty - dodaje.

Ile w tej chwili lampek świeci się na stworzonej przez Kacpra instalacji, nie wiadomo, nikomu nie przyszło do głowy, by je liczyć. Wystarczy jednak jedno spojrzenie, by stwierdzić, że jest ich naprawdę bardzo dużo.

- Poświęcam i sporo czasu – relacjonuje Kacper. - To nie tylko samo rozkładanie, ale też codzienne sprawdzanie, czy któraś się nie przepaliła. W instalacji jest też sporo figur i ciągle zmieniam ich rozmieszczenie tak by oglądający to co stworzyłem ciągle byli zaskakiwani nowościami – dodaje z uśmiechem.