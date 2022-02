Strażacy od rana walczą ze skutkami wichur. Zabezpieczają dachy w Stawiszy i Gorlicach, usuwają powalone drzewa [ZDJĘCIA]

Zgłoszenia o szkodach napływają, z każdą chwilą jest ich coraz więcej. W tej chwili strażacy pracują w Bystrej, gdzie drzewo powaliło się na drogę i są utrudnienia w ruchu. Podmuch uszkodził również fragment dachu na hali Gór Stalu w strefie przemysłowej. Jednostka JRG pomaga w jego zabezpieczeniu.

Kilka jednostek zostało skierowanych do Stawiszy, gdzie wichura zerwała część dachu na budynku mieszkalnym. W Ropicy Polskiej podmuch porwał blaszany garaż. W Korczynie druhowie usuwają powalone drzewo.

IMGW wydał kolejne ostrzeżenia dla powiatu:

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze.

Pamiętajcie, aby: