Stracił blisko 150 tysięcy złotych inwestując w kryptowaluty. Nie podpisywał żadnej umowy z firmą, z której usług miał korzystać

Po rozmowie z przedstawicielem firmy brokerskiej, z mężczyzną skontaktowała się z kolejna osoba, która poprosiła o dane jego karty płatniczej i zdjęcie dokumentu tożsamości.

- Rozmówca przekonywał mężczyznę, że jest to konieczne, aby zacząć inwestowanie na giełdzie – wyjaśnia starszy aspirant Gustaw Janas, oficer prasowy KPP w Gorlicach.

Kolejny kontakt był z kimś, kto przedstawił się jako jego osobisty broker. Ten poinformował o konieczności zainstalowania aplikacji do zdalnej obsługi pulpitu, by ten mógł sprawnie pomagać mu w inwestowaniu na giełdzie. Potem wszystkie kontakty z firmą odbywały się przez komunikator.

Wszystkie te manipulacje koniec końców doprowadziły mieszkańca Moszczenicy przed oblicze gorlickich policjantów. Na komendzie złożył zawiadomienie o oszustwie. Młody człowiek stracił w sumie 147 tysięcy 500 złotych. Jak relacjonował policjant, inwestowanie miało swoje wzloty i upadki, aczkolwiek inwestor postanowił się wycofać z giełdy w momencie, gdy na jego wirtualnym koncie było 42 tysiące euro. Nie było problemu, choć musiał jeszcze zapłacić podatek i opłacić kuriera, który miał w gotówce dostarczyć pieniądze do domu mieszkańca gminy Moszczenica. Ta ostatnia usługa kosztowała go kolejne 7 tys. złotych.