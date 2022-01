Sezon narciarski w Gorlickiem legł w gruzach. Wszyscy czekają na mróz, by móc dośnieżyć stoki Agnieszka Nigbor-Chmura

Sezon narciarski w powiecie gorlickim dopiero co wystartował, a co lepiej przygotowani i wytrwalsi ostatecznie dzisiaj zatrzymali wyciągi i zamknęli stoki. Prognozują, że przestój potrwa do końca tygodnia, kiedy znów temperatury będą ujemne i będzie można zacząć śnieżyć. Od sylwestra nie pracuje też gorlickie lodowisko.