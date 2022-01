Sękowa. Dwanaście cmentarzy z okresu I wojny światowej do remontu. Gmina podpisała umowę z wykonawcami

Prawie cztery miliony złotych będą kosztowały prace restauratorskie i konserwatorskie zaplanowane na cmentarzach z okresu I wojny światowej położonych na terenie gminy Sękowa.

Chodzi o następujące nekropolie:

nr 53 w Czarnem,

nr 64 w Bartnem,

nr 67 w Ropicy Górnej,

nr 68 w Ropicy Górnej,

nr 70 w Owczarach,

nr 77 w Ropicy Górnej,

nr 78 w Ropicy Górnej,

nr 79 w Sękowej, nr 80 w Sękowej,

nr 81 w Męcinie Wielkiej,

nr 82 w Męcinie Wielkiej,

nr 83 w Wapiennem

Małgorzata Małuch, wójt gminy podpisała umowy z pięcioma firmami, które podjęły się zadania. Wszystkie roboty mają zostać sfinalizowane jeszcze w tym roku. Zakres koniecznych robót jest różny. W konserwatorskich zaleceniach jest sporo uwag dotyczących koniecznego usunięcia krzaków i samosiejek, odtworzenia poszczególnych mogił, krzyży, ogrodzenia, innych elementów architektonicznych. Stąd też wskazanie, by wszystkie prace konserwatorskie poprzedzić przeglądem dokumentów archiwalnych, planów, projektów, opisów, fotografii. Wszystko po to, aby określić czy nie doszło do przekształceń.